«До дому залишалася буквально одна хвилина»: після ДТП у Тернополі дитині ампутували ногу

21 вересня у Тернополі сталася ДТП, у якій постраждали пасажири Mercedes-Benz Sprinter — жінка та її маленький син. За словами сестри потерпілої Соломії Ватрас, дитина отримала надзвичайно важку травму ноги, через яку їй довелося провести ампутацію. Родина просить надати розголосу цій історії.

Як розповідає Соломія Ватрас, її сестра та маленький племінник поверталися додому з-за кордону.

«До дому їм залишалася буквально одна хвилина…», — написала вона.

За словами жінки, після зіткнення дитина отримала надзвичайно важку травму ноги, внаслідок якої їй довелося провести ампутацію.

«Мій маленький племінник залишався при свідомості та зміг назвати своє ім’я, прізвище, розповісти, де живе та хто його мама», — зазначила Соломія.

Її сестра також отримала численні травми. У неї зламана рука, зашита нога. Через отримані травми жінка наразі не може ходити та потребує лікування і відновлення.

Раніше поліція повідомляла, що 21-річний водій Porsche Cayenne не виконав вимогу патрульних про зупинку та намагався втекти. На перехресті він проїхав на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували люди.

За попередніми даними поліції, водій Porsche перебував у стані сп’яніння. Як повідомляли правоохоронці, він також не мав права керувати автомобілем. Після ДТП його затримали, а слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Соломія Ватрас закликає надати розголосу історії її сестри та племінника.

«Ми не хочемо, щоб ця історія просто залишилася черговою новиною. Ми просимо про розголос. Будь ласка, поширте цей допис, щоб якомога більше людей дізналися про те, що сталося з моєю сестрою та маленьким племінником», — написала вона.

Родина також просить встановити всі обставини аварії та притягнути винних до відповідальності відповідно до закону.