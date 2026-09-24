У Чорткові відновлює роботу гурток спелеології та туризму для дітей

На базі Чортківського палацу дітей та юнацтва відновлює роботу спелеологічний гурток. До занять запрошують дітей віком від 8 до 14 років.

У програмі — дослідження печер, практичні заняття та виходи під землю у печеру «Млинки» та інші печери під патронатом спелеоклубу «Кристал».

Також діти займатимуться орієнтуванням і туризмом: ходитимуть у походи, проходитимуть туристичні маршрути, вивчатимуть околиці Чорткова та працюватимуть зі спелео- і туристичним спорядженням.

Під час занять учасники також зможуть розвивати навички командної роботи та більше дізнаватися про навколишній світ.

Заняття безкоштовні. Кількість місць обмежена.

Додаткову інформацію та запис можна отримати за телефонами: 068-633-62-23, 066-000-35-59.