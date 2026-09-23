Помер багаторічний керівник Казначейства у Тернополі Михайло Данилюк

Сьогодні відійшов у вічність тернополянин Михайло Петрович Данилюк — багаторічний керівник Управління Державної казначейської служби України у місті Тернополі. Про його смерть повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Михайло Данилюк багато років відповідально працював для Тернополя та його громади.

«Михайла Петровича знали як професійного керівника, життєлюба і людину, яку поважали за порядність та добре ставлення до людей», — написав Сергій Надал.

Міський голова висловив співчуття рідним, близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і цінував Михайла Данилюка.

«Світла і вічна пам’ять», — зазначив Сергій Надал.