Помер багаторічний керівник Казначейства у Тернополі Михайло Данилюк
Сьогодні відійшов у вічність тернополянин Михайло Петрович Данилюк — багаторічний керівник Управління Державної казначейської служби України у місті Тернополі. Про його смерть повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Михайло Данилюк багато років відповідально працював для Тернополя та його громади.
«Михайла Петровича знали як професійного керівника, життєлюба і людину, яку поважали за порядність та добре ставлення до людей», — написав Сергій Надал.
Міський голова висловив співчуття рідним, близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і цінував Михайла Данилюка.
«Світла і вічна пам’ять», — зазначив Сергій Надал.