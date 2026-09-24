Як у Тернополі знайти найближче укриття та отримувати сповіщення про загрозу

У Тернопільській міській раді нагадали мешканцям про можливість стежити за рівнем повітряної тривоги та знаходити найближчі укриття за допомогою застосунку «е-Тернопіль».

У застосунку користувачі можуть отримувати сповіщення про початок повітряної тривоги та бачити актуальний рівень небезпеки — жовтий або червоний.

Жовтий рівень оголошується у разі загрози застосування безпілотників. Червоний рівень означає ракетну, ракетно-дронову, масовану дронову або можливу балістичну загрозу.

Якщо рівень небезпеки змінюється під час повітряної тривоги, користувачі застосунку отримують окреме сповіщення.

Щоб знайти найближче укриття, у застосунку потрібно відкрити: «Карти» → «Укриття» → «Знайти найближче».

У міській раді також рекомендують завчасно перевірити, чи дозволені сповіщення для застосунку «е-Тернопіль» у налаштуваннях смартфона, та ознайомитися з розташуванням найближчих укриттів.