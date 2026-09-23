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У небі з’явилася ще одна зірка. Загинув захисник Василь Ратушний з Тернопільщини

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У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Ратушний Василь Васильович загинув 21 вересня під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Він мужньо боровся до останнього, вірний військовий присязі на вірність Українському народу.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Вічна памʼять і слава захиснику України!

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