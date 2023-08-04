У Тернополі здають в оренду маленьке приміщення. Стартова ціна 6 грн.



📌Аукціон з оренди частини приміщення на першому поверсі адмінбудівлі Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС в м.Тернополі.

Запрошуємо Вас взяти участь в аукціоні оренди частини будівлі у центрі Тернополя.

🏘 Актив зі зручною логістикою та гарним місцерозташуванням.

🛠️ Нерухомість перебуває у задовільному технічному стані.

💰Стартова ціна — 6,14 грн.;

⌛️Прийом пропозицій до участі — до 09 серпня 2023 20:00;

🗓 Дата аукціону — 10 серпня 2023 року;

📏Площа — 1 м²;

📍Локація — м. Тернопіль, вул. Степана Будного, 48.

↪️Детальніше про актив – http://surl.li/jshce