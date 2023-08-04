У Тернополі здають в оренду маленьке приміщення. Стартова ціна 6 грн.
📌Аукціон з оренди частини приміщення на першому поверсі адмінбудівлі Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС в м.Тернополі.
Запрошуємо Вас взяти участь в аукціоні оренди частини будівлі у центрі Тернополя.
🏘 Актив зі зручною логістикою та гарним місцерозташуванням.
🛠️ Нерухомість перебуває у задовільному технічному стані.
💰Стартова ціна — 6,14 грн.;
⌛️Прийом пропозицій до участі — до 09 серпня 2023 20:00;
🗓 Дата аукціону — 10 серпня 2023 року;
📏Площа — 1 м²;
📍Локація — м. Тернопіль, вул. Степана Будного, 48.
↪️Детальніше про актив – http://surl.li/jshce