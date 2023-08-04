Через ремонт мосту закривають проїзд ділянкою траси М-09 Тернопіль – Львів

⛔Увага: через ремонт мосту закривають поїзд ділянкою траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська

З 4 серпня 2023 року буде заборонено рух усіх видів транспорту мостом через річку Стрипа на обході міста Зборів (км 31+986). Стартує ремонт аварійної штучної споруди.

🚧 Поруч із мостом побудовано тимчасову об’їзну дорогу, яка здатна витримати як легкові авто, так і вантажівки. Рух нею буде здійснюватися у 2 сторони.

Просимо водіїв бути уважними на ремонтованій ділянці траси, зважати на нові дорожні знаки та неухильно дотримуватися їхніх вимог. Прогонова будова мосту буде демонтована!

ℹ️ Нагадаємо, що 36-метровий міст через річку Стрипа був збудований у 1986 році. Він перебуває в аварійному стані. Серйозні пошкодження можуть призвести до руйнування переправи. Відбулася руйнація прогонових балок, карбонізація бетону і значна корозія арматури споруди.

З огляду на стратегічну важливість траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська для логістики області та країни, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області ініціювала невідкладний ремонт мосту.

Роботи виконуватимуться за кошт Європейського інвестиційного банку.



🏗️ Планують замінити прогонову будову, відремонтувати опори, влаштувати перехідні і розподільчу плиту, тротуари, нанести гідроізоляцію та захисне покриття тротуарів, провести антикорозійний захист підмостових поверхонь, влаштувати 2 шари асфальтобетонного покриття, нанести розмітку, встановити нове бар’єрне і перильне огородження.