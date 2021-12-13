У Тернополі ЖЕК незаконно надсилав платіжки населенню

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснили позапланову перевірку суб’єкта господарювання, яке надавало послугу з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за колективним зверненням жителів Тернополя.

В ході перевірки, було виявлено, що дане підприємство не визнано управителем багатоквартирного будинку та продовжує надавати послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Під час перевірки підприємством не було представлено договорів укладених із споживачами, згідно ст.11 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Однак, підприємство самостійно збільшило тариф, чим порушило вимоги пункту 31 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

За результатами проведеної позапланової перевірки, спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області винесли Припис про усунення порушень вимог щодо встановлення та застосування державних регульованих цін, яким зобов’язало підприємство провести перерахунки споживачам (які зверталися із заявою) на суму 85 тисяч гривень. Винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.