У Тернополі ЖКГ в своїх тендерах обзиває дерева кущами і лишайниками. Що завгодно — тільки б не довелося проводити відкриті торги.

🌳 На початку лютого замовник уклав дві прямі угоди на закупівлю саджанців з одним підприємцем. Суми за цими договорами були близькі до надпорогових: 199 і 198 тис. грн, а закупівлі проводили за одним класифікатором. Цю аномалію помітив Центр громадського моніторингу та досліджень.

🌳 Виявилося, що за одним з цих договорів закупівлю дерев ще й провели під назвою закупівлі кущів. Експерти звернулися до місцевого офісу Держаудитслужби. Але замовник дуже швидко розірвав цю угоду, бо ніби зрозумів, що купив забагато, а садити нема де. 🌳 Однак за 5 днів після розірвання ЖКГ підписало ще одну угоду з тим самим постачальником. Цього разу закупівлю провели за класифікатором «Рослини, трави, мохи або лишайники декоративні». Цікаво, що закупили ті самі рослини, які ніби не було де садити. 🌳 Отже, два дуже симпатичні різновиди клену в тендерах цього замовника були і кущами і лишайниками, тільки б ЖКГ змогло їх закупити у свого улюбленого постачальника, з яким працює вже 20 років. ЦГМД готує звернення до Державна аудиторська служба України щодо цього випадку. А деталі цієї історії можна прочитати у матеріалі Світлана Гривас ➡️ http://bit.ly/derevanekuschi DOZORRO