Оперативно про проїзд державними дорогами Тернопільщини 16 січня

За останню добу на території Тернопільщини (окремі райони) опади снігу посилились, температура повітря – нижче нуля.

На замовлення обласної дорожньої служби для оперативного подолання наслідків снігопаду задіяно техніку підрядних організацій. З ночі на дорогах працює 103 одиниці техніки, з яких 70 – піскорозкидачі. 130 шляховиків виконують ручну посипку складних ділянок доріг (спуски, підйоми, круті повороти).

Станом на ранок, 16 січня, проїзд дорогами загального користування державного значення Тернопільщини забезпечений. Проїжджа частина розчищена та посипана сумішшю солі й піску.

Водіям варто пам’ятати, що на території Тернопільщини є місця відстою для автотранспорту. Також, додатково обладнано ще 12 спецмайданчиків при в᾽їздах на територію області.

В разі, якщо вам потрібна інформація про стан проїзду автошляхами Тернопільщини чи допомога у дорозі, у Службі автомобільних доріг цілодобово працює диспетчер. Звʼязатись з яким можна за номером телефону: (0352) 52-65-32.