У Тернополі злодій вкрав куртку та 200 гривень

25-річний житель Шумщини майже цілу ніч провів в інтернет-кефе. Верхній одяг молодий чоловік кинув на спинку стільця і не помітив, як куртка зникла.

Поліцейські встановили особу підозрюваного у вчиненні крадіжки. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель обласного центру. Зловмисник з усього краденого залишив собі лише гроші – 200 гривень, а одяг і документи викинув у сміття.

Підозрюваному інкримінують частину першу статті 185 ККУ а також перевіряють на причетність до вчинення інших протиправних діянь.