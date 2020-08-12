У Тернополі знайшли 10 кг. речовини подібної на ртуть

11 серпня о 18:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення в м. Тернопіль, на відкритій території, на вул. Подільська поліетиленового пакету, в якому знаходились 5 ємностей, з речовиною, схожою на металеву ртуть, загальною вагою орієнтовно 10 кг. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

На місце події залучалось рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та оперативна група Тернопільського міського відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Рятувальники ретельно обстежили місце знахідки – ознак розливу ртуті не виявлено. Вилучену речовину передали органам місцевого самоврядування для утилізації.

Ртуть – метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах легко рухома рідина, що при ударі поділяється на дрібні кульки, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення – +38,90 С.

З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні.

Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна слабкість, головна біль та підвищується температура; згодом – болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна.

Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є: зниження працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам’яті і головна біль; в окремих випадках можливі катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів, кровотечі ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунку.

Дії населення при розливу ртуті у приміщенні

Якщо у приміщенні розбито ртутний градусник:

Виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку. Відчиніть настіж усі вікна у приміщенні. Максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері. Захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою. Негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою. Використання пилососу для збирання ртуті – забороняється. Вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400гр мила і 500гр кальцинованої соди на 10 л води) або розчином перманганату калію (20гр на 10 л води). Зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб. Утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не нижче 18-200 С для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт. Вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.

Якщо ртуті розлито більше, ніж у градуснику:

Зберігайте спокій, уникайте паніки. Виведіть з приміщення всіх людей, надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку – вони підлягають евакуації в першу чергу. Захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою. Відчиніть настіж усі вікна. Ізолюйте максимально забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері. Швидко зберіть документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі. Вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у грубах перед виходом з будинку. Негайно викликайте фахівців служби “101”.