У Тернополі знайшли 10 кг. речовини подібної на ртуть
11 серпня о 18:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення в м. Тернопіль, на відкритій території, на вул. Подільська поліетиленового пакету, в якому знаходились 5 ємностей, з речовиною, схожою на металеву ртуть, загальною вагою орієнтовно 10 кг. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.
На місце події залучалось рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та оперативна група Тернопільського міського відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Рятувальники ретельно обстежили місце знахідки – ознак розливу ртуті не виявлено. Вилучену речовину передали органам місцевого самоврядування для утилізації.
Ртуть – метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах легко рухома рідина, що при ударі поділяється на дрібні кульки, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення – +38,90 С.
З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні.
Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна слабкість, головна біль та підвищується температура; згодом – болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна.
Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є: зниження працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам’яті і головна біль; в окремих випадках можливі катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів, кровотечі ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунку.
Дії населення при розливу ртуті у приміщенні
Якщо у приміщенні розбито ртутний градусник:
- Виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку.
- Відчиніть настіж усі вікна у приміщенні.
- Максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері.
- Захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою.
- Негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою. Використання пилососу для збирання ртуті – забороняється.
- Вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400гр мила і 500гр кальцинованої соди на 10 л води) або розчином перманганату калію (20гр на 10 л води).
- Зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб.
- Утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не нижче 18-200 С для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт.
- Вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.
Якщо ртуті розлито більше, ніж у градуснику:
- Зберігайте спокій, уникайте паніки.
- Виведіть з приміщення всіх людей, надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку – вони підлягають евакуації в першу чергу.
- Захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою.
- Відчиніть настіж усі вікна.
- Ізолюйте максимально забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері.
- Швидко зберіть документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі.
- Вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у грубах перед виходом з будинку.
- Негайно викликайте фахівців служби “101”.