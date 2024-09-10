У Тернополі зникла 15-річна Марійка

Увага! Поліцейські розшукують 15-річну Марію Конрат

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування неповнолітньої Конрат Марії В’ячеславівни 2009 року народження.

Дівчина 9 вересня близько 12 години вийшла з Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей і назад не повернулася.

Прикмети розшукуваної: ріст 165 см, середньої статури, волосся темного кольору. На руці має татуювання. Була одягнена у смугасту кофту, чорні штани та білі кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили неповнолітню чи знаєте про її місцеперебування, телефонуйте за номерами: (0352) 27-11-70, 067-369-98-96 або на спецлінію 102.