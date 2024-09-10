У Вишнівецькому палаці справжня подія – виставка живопису в стилі Пазлфаунізм Миколи Солонера

Виставка живопису в стилі Пазлфаунізм Миколи Солонера, що проходить у Вишнівецькому палаці, стала справжньою подією для шанувальників сучасного мистецтва, йдеться на сторінці палацу . Цей стиль, який поєднує елементи абстракції та геометрії, вражає своєю оригінальністю та глибиною. Кожна картина ніби запрошує глядача зануритися у світ кольорів і форм, де кожен елемент є частиною великої композиції, що розкриває нові сенси та емоції.

Микола Солонер, як автор виставки, демонструє свою майстерність у створенні візуальних історій, які відображають не лише його внутрішній світ, а й сучасні соціальні реалії. Його роботи спонукають до роздумів, провокують діалоги та викликають емоційний відгук. У Вишнівецькому палаці, з його історичною атмосферою, картини набувають особливого звучання, створюючи гармонійний контраст між минулим і сучасністю.

Виставка також включає інтерактивні елементи, що дозволяють відвідувачам зануритися в процес творчості. Микола Солонер проводить майстер-класи, де ділиться своїми поглядами на мистецтво і техніки створення живопису в стилі Пазлфаунізм. Це не лише можливість побачити роботи художника, а й шанс навчитися новому та отримати натхнення для власної творчості.

Завершуючи свій візит до Вишнівецького палацу, відвідувачі залишаються під враженням від глибини та інноваційності робіт Миколи Солонера. Виставка стала не лише культурною подією, а й важливим кроком у популяризації сучасного мистецтва в Україні. Вона нагадує про те, як мистецтво може об’єднувати людей, надихати на нові ідеї та відкривати нові горизонти сприйняття світу.

Локація Вишнівецького палацу, дарує хороший старт для великого європейського турне робіт Миколи Солонера