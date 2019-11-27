У Тернополі з’явилася синагога в мініатюрі

Проєкт “Бронзовий Тернопіль”, що реалізовується в місті за сприяння заступника міського голови Тернополя Леоніда Бицюри, збагатився ще однією бронзовою композицією – моделями площі Старий Ринок і Велика синагога.

Встановили макет біля морфологічного корпусу Тернопільського медичного університету імені І. Горбачевського, що на вулиці Руській. Нагадаємо, синагога була зруйнована у 1944 році, а площа Старий Ринок – під час боїв за Тернопіль.

– Через цей проєкт ми відтворюємо історію нашого міста, – каже Леонід Бицюра. – Історію, яка до кінця не досліджена, історію, яку ми повинні відтворити для себе, історію, яка має працювати на розвиток патріотизму. А на причетності й любові до міста можемо розвивати те, що буде стосуватися майбутнього міста.

Над створенням та встановленням моделей працювала ціла команда талановитих і знаних тернополян: художник, скульптор Дмитро Мулярчук, архітектор, 3-D моделювальник Володимир Кріса, різьбяр, художник Володимир Дусан, архітектор Борис Солонін, тернополезнавець Тарас Циклиняк.

Нині у бронзі вже закарбовано центральну частину Тернополя початку ХХ століття, Парафіяльний костел, Першу державну Тернопільську гімназію, а поруч на книгах виписано прізвища її випускників, що прославили Файне й Україну на цілий світ.

В ініціаторів проєкту «Бронзовий Тернопіль» є задум створити також макети ратуші, Єзуїтського костелу, залізничного вокзалу, тому просять долучатися всіх людей доброї волі.



