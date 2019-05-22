Митрополит Василій запрошує українців у липні на Загальнонаціональну прощу до Зарваниці

13-14 липня відбудеться Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» (Теребовлянський район, Тернопільщина), яка приурочена 30-літтю виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля та молитві за мир Україні. Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк) запрошує усіх вірних на паломництво, щоб спільно просити у Матері Божої помочі для України, заступництва для наших родин, – повідомляє прес-служба архиєпархії.

На прощу прибуде Блаженніший Святославом, Глава і Отець УГКЦ. Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.

Також серед запланованих заходів:

З Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода, чисельністю у понад тисячу осіб, до якої кожен може долучитися. Збір паломників відбудеться вранці в п’ятницю, 12 липня, поблизу Архикатедрального собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі. О 8.30 колона прочан розпочне свою ходу, її супроводжуватиме колона міліції та медичних працівників. Усі паломники будуть забезпечені харчуванням та місцями для ночівлі (с. Струсів).

Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю о 16.00, 13 липня.

Проти ночі на 14 липня молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі Зарваниці.

Програма прощі:

Субота, 13 липня

16.00 – Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом (каплиця біля парафіяльної церкви).

18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).

19.30 – Архиєрейська Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

22.00 – Похід зі свічками до чудотворного місця.

22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці

(площа біля собору).

00.00 – Панахида за загиблими воїнами в АТО.

00.30 – Освячення води. Хресна дорога.

00.30 – Духовно-мистецька програма (співоче поле).

00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 14 липня

07.00 – Утреня (собор).

08.30 – Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.

09.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.

11.30 – Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

12.00 – Божественна Літургія (собор).

14.00 – Божественна Літургія (собор).

Поділіться:











загрузка...