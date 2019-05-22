Митрополит Василій запрошує українців у липні на Загальнонаціональну прощу до Зарваниці
13-14 липня відбудеться Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» (Теребовлянський район, Тернопільщина), яка приурочена 30-літтю виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля та молитві за мир Україні. Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк) запрошує усіх вірних на паломництво, щоб спільно просити у Матері Божої помочі для України, заступництва для наших родин, – повідомляє прес-служба архиєпархії.
На прощу прибуде Блаженніший Святославом, Глава і Отець УГКЦ. Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.
Також серед запланованих заходів:
- З Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода, чисельністю у понад тисячу осіб, до якої кожен може долучитися. Збір паломників відбудеться вранці в п’ятницю, 12 липня, поблизу Архикатедрального собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі. О 8.30 колона прочан розпочне свою ходу, її супроводжуватиме колона міліції та медичних працівників. Усі паломники будуть забезпечені харчуванням та місцями для ночівлі (с. Струсів).
- Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю о 16.00, 13 липня.
- Проти ночі на 14 липня молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі Зарваниці.
Програма прощі:
Субота, 13 липня
16.00 – Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом (каплиця біля парафіяльної церкви).
18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).
19.30 – Архиєрейська Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).
22.00 – Похід зі свічками до чудотворного місця.
22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці
(площа біля собору).
00.00 – Панахида за загиблими воїнами в АТО.
00.30 – Освячення води. Хресна дорога.
00.30 – Духовно-мистецька програма (співоче поле).
00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).
Неділя, 14 липня
07.00 – Утреня (собор).
08.30 – Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.
09.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.
11.30 – Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).
12.00 – Божественна Літургія (собор).
14.00 – Божественна Літургія (собор).