Тернопільські платники в судах оскаржили податкові повідомлення-рішення на суму понад 72 млн гривень

Протягом січня-липня 2024 року (станом на 01.08.2024) на розгляді у судах різних інстанцій перебувала 481 справа за позовами платників податків до органів ДПС області на суму 793,83 млн грн, з яких розглянуто 250 справ на суму 74 млнгривень. Зокрема, на користь ГУ ДПС області – 70 справ (у тому числі немайнові спори) на суму 32,5 млн грн та на користь платників податків – 180 справ на суму 41,5 млнгривень.

Із загальної кількості справ, що у звітному періоді перебували (перебувають) на розгляді в судах різних інстанцій, одну з ключових категорій становлять справи за позовами платників податків до органів ГУ ДПС області про визнання недійсними/нечинними податкових повідомлень-рішень – 213 справ на суму 745,58 млн грн, розглянуто 101 справу на суму 72,1 млн грн, з них на користь органів ГУ ДПС області – 55 справ на суму 31,5 млн гривень.