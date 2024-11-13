У Тернополя п’яний чоловік влаштував стрілянину з автомобіля

У Тернополі поліцейські оперативно розшукали зловмисника, який погрожував чоловікові зброєю, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з пістолетом у руках погрожував фізичною розправою 19-річному тернополянину. За вчинене йому загрожує до 2 років обмеження волі.

Інцидент трапився у вівторок, 12 листопада, в Тернополі на вулиці Морозенка. Близько 20-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 19-рінчого жителя обласного центру про те, що невідомий чоловік вчинив з ним сварку та погрожує зброєю.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та профільні поліцейські служби Тернопільського райуправління поліції. Потерпілий надав детальний опис зловмисника і вже за кілька хвилин правоохоронці знайшли його в одному із дворів.

Правопорушником виявився 32-річний житель Тернополя, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього стартовий пістолет. Зброю вилучено.

У ході розслідування з’ясувалося, що зловмисник повертався на таксі додому з одного з приміських сіл Тернополя. Під час поїздки він відкрив вікно автомобіля та витягнув пістолет, з якого здійснив один постріл у повітря. Свідком події став 19-річний тернополянин, який їхав на власному авто позаду таксі. Він почав переслідувати озброєного чоловіка та наздогнав його у дворі багатоповерхівки на вулиці Морозенка. У цей момент зловмисник, демонструючи зброю, почав погрожувати потерпілому, але після словесної суперечки втік у невідомому напрямку.

За даним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років обмеженням волі.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.