У Тернополі діє виставка пам’яті кобзарів України

Мистецький проєкт, присвяченого пам’яті кобзарів України, репрезентовано у Тернопільському художньому музеї. Повідомляє Департамент культури та туризму ТОДА.

Всього на виставці представлено 36 картин, 27 плакатів і 1 скульптура.

До цієї ініціативи долучилися мистці з Тернополя (народні художники України Богдан Ткачик та Роман Вільгушинський, художник Михайло Дирбавка), Теребовлі (заслужений художник України Микола Шевчук та Іван Драган), Бережан (заслужений художник України Олег Шупляк). Автор ідеї та ініціатор проєкту – заслужений діяч мистецтв України, художник зі Львова Орест Скоп.

Студенти Кафедри графіки ти мистецтва книги ІПМТ НУ “Львівська політехніка” створили серію плакатів на тему українського кобзарства.

“Проєкт не ставить за мету доводити чи спростовувати достовірність трагічної події, а саме харківського з’їзду кобзарів 1934 року, акцент цієї виставки на унікальності явища кобзарства в Українській культурі, яке є одним із чинників становлення і виживання української нації. Не залишилися осторонь висвітлення цієї теми митці Тернопільщини, які усвідомлюють роль кобзарів та лірників у духовному та моральному житті нашого народу”, – кажуть організатори виставки.

Виставка діятиме упродовж місяця, тож переглянути її можуть усі охочі.