У Товстому відкрили пам’ятник членам ОУН-УПА, які загинули за волю України

Наддністрянський край у 40-50рр. ХХ століття був центром повстанського опору більшовицькій окупації. У Заліщицькому районі в часи національно-визвольних змагань загинули сотні українських повстанців. Більшість Героїв поховані в братських могилах, на єврейських кладовищах, на полях боїв і в лісах.

Ініціативна група разом з громадськістю смт. Товсте з різних джерел зібрала імена та прізвища українських повстанців, вбитих на території тодішнього Товстенського району.

Сьогодні, у день створення Української повстанської армії, у Товстому відкрили символічну Могилу з іменами полеглих краян.

«Ми схиляємо в пошані голови та молимося за упокій душ ста двадцяти ваших земляків, імена яких навічно викарбувані на цих плитах та в нашій пам’яті. У їх особі ми згадуємо мільйони тих, хто, в різні часи та епохи, мріяли про вільну, незалежну Українську державу», – зазначив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.

До вшанування пам’яті загиблих героїв долучилися народні депутати України Володимир Гевко та Євгенія Кравчук.

«Як і в часи національно-визвольної боротьби, так і сьогодні тисячі кращих синів і доньок України дають відсіч ворогу, жертвуючи своєю молодістю, здоров’ям та життям. І для них прикладом та взірцем жертовного служіння державі є герої минулих поколінь, яких сьогодні ми вшановуємо тут – на цьому святому місці. Цей меморіал є свідченням того, що пам’ять про наших звитяжців жива, що їхня справа – в надійних руках, а жертва – не була марною!”, – зазначив Володимир Гевко

Ініціатор створення меморіалу, учасник визвольних змагань Степан Фридрак подякував усім, хто долучився до створення цього меморіалу. «Я дякую усім тим, кому дорога історична пам’ять України, чиї серця зігріває любов до своєї землі. Ми три роки виношували в серцях ідею створення цього благородного проекту. Шукали очевидців тих страшних подій, щоб зберегти пам’ять незламного народу для майбутніх поколінь».