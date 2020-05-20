У трьох із 90 протестованих на Covid-19 працівників тернопільських дитсадочків виявили позитивний результат

Аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції у Тернополі розпочали масове тестування працівників дошкільних закладів освіти. Щодня на Covid-19 планують перевірити близько 200 осіб. Загалом, перевірку мають пройти 2 тисячі 30 осіб, які працюють у місцевих дитсадочках, – повідомляє Файнемісто.

Масове тестування стартувало сьогодні. Перевірку на Covid-19 вже пройшли 90 працівників із трьох дитячих садочків Тернополя. Про результати свого тестування люди дізнаються через 15 хвилин.

“Сьогодні ми протестували 90 працівників дитячих садочків Тернополя. Результат перевірки відомий вже до 15 хвилин. Є позитивні результати – у трьох людей. Ми зробили мазочки і зараз відвеземо їх в епідстанцію”, – каже медичний працівник пані Оксана.

У дитячому дошкільному закладі №3, 30 працівників якого сьогодні також проходили тестування, позитивних результатів не виявлено. До таких заходів люди ставляться з розумінням.

“Ні, не боюся. Чого боятися. Треба бути впевненому, що ти здоровий і готовий до роботи”, – каже вихователь-методист ДНЗ №3 м.Тернопіль пані Наталя.

Відновити свою роботу у дитячих садочках Тернополя планують вже з 1 червня. Це залежить від рішення Кабміну та міської ради. За словами завідуючої ДНЗ №3 Ольги Довбенко, дошкільний заклад готовий до відкриття.

“Ми готові до відкриття. Закуповуємо антисептики та дезінфікуючі засоби. Тестування проходили сьогодні 30 наших працівників. Я також проходила – результат негативний, я здорова”, – каже завідуюча ДНЗ №3 м. Тернопіль Ольга Довбенко.