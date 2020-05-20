Чортківський ринок ще місяць працюватиме на старому місці

Влада Чорткова та штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру на території Чортківської ОТГ, прийняли зважене рішення дозволити підприємцям ринку ще місяць працювати на площі.

Рішення пов`язане зі складним фінансовим становищем підприємців.

Згодом, промисловий ринок буде перенесений на нове місце – на вулицю Гончара 6а, де локація вже готова на 95 відсотків.

«Людям потрібно реалізовувати свій товар і заробляти на хліб. Тому ми й пішли на таке непопулярне рішення. Нагадую, що Чортківська міська рада підтримує малий бізнес. Та підприємці звільнені від податків на травень.

Сподіваємося на відповідальність людей щодо дотримання усіх карантинних заходів безпеки. Та суворо перевірятимемо якість дотримання маскового режиму зі усіма витікаючими наслідками», – заявив на зустрічі із підприємцями ринку міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Наразі, на вулиці Ринок, тривають підготовчі роботи для технічної можливості функціонування ринку та дотримання карантинних заходів безпеки, за які відповідає директор комунального ринку Роман Бойко.