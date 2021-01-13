У Центрі надання адміністративних послуг м. Тернополя доступна нова комплексна послуга для батьків новонародженої дитини «єМалятко»
Перелік документів для послуги «єМалятко»:
паспорти;
оригінал медичного свідоцтва про народження (форма 103/о, що видається у пологовому будинку);
інформація код про РНОКПП та УНЗР (за наявності);
інформація про дату та місце укладання шлюбу;
номер рахунку у банку (для отримання допомоги на дитину).
Для зручного планування свого часу тернополяни можуть здійснити попередній запис на прийом в електронну чергу за посиланням https://cnap.rada.te.ua/registration?view=entrytime&hall=1