17:41 | 13.01.2021
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Новини Тернополя 

У Центрі надання адміністративних послуг м. Тернополя доступна нова комплексна послуга для батьків новонародженої дитини «єМалятко»

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Перелік документів для послуги «єМалятко»:
🔷 паспорти;
🔶 оригінал медичного свідоцтва про народження (форма 103/о, що видається у пологовому будинку);
🔷 інформація код про РНОКПП та УНЗР (за наявності);
🔶 інформація про дату та місце укладання шлюбу;
🔷 номер рахунку у банку (для отримання допомоги на дитину).
🔰 Для зручного планування свого часу тернополяни можуть здійснити попередній запис на прийом в електронну чергу за посиланням 👉 https://cnap.rada.te.ua/registration?view=entrytime&hall=1

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