У центрі Тернополя до кінця жовтня будуть проблеми з водою

У центральній частині міста Тернопіль, на трьох вулицях, комунальники попереджають про проблеми з водопостачанням.



Так, з 18 по 31 жовтня проблеми з водою очікуються у мешканців вулиць – Митрополита Шептицького, Медової та Торговиці.



“У зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Митрополита Шептицького, з 8 год 18 жовтня до 20 год 31 жовтня в будинках на вулиці Митрополита Шептицького на ділянці від вулиці Медової до вулиці Торговиця час від часу спостерігатиметься пониження тиску води або її повна відсутність. Просимо з розумінням сприймати тимчасові незручності та заздалегідь зробити запаси води”, – йдеться у повідомленні КП “Тернопільводоканал”

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