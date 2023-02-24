У центрі Тернополя встановили куби з портретами полеглих Героїв

24 лютого минає перша річниця повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наші захисники ціною власного життя мужньо боронять українську землю від ворога і ,на жаль, втрати не припиняються.

На знаки шани 23 лютого, на бульв. Тараса Шевченка з’явилися 15 кубів із фотокартками та іменами новітніх Героїв, які загинули за незалежність України. 10 таких конструкцій тернополяни та гості міста могли бачити на площі поруч із пам’ятником Герою Степану Бандері у минулому році, а ще п’ять нових встановили у переддень 24 лютого.

Ці світлини є не лише спогадом про жертви війни, а й нагадують нам про величезну ціну свободи, мужність і самопожертву та зберігають пам’ять про військовослужбовців вічно живою.

Куби на бульварі будуть стояти до понеділка, 27 лютого.