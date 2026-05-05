ТОП-5 виробників дитячих майданчиків в Україні

Сучасні дитячі майданчики — це вже не просто гірка та гойдалка у дворі. Це повноцінні простори розвитку, соціалізації та активного дозвілля дітей різного віку. Саме тому вибір виробника має ключове значення: від цього залежить безпека, довговічність та функціональність обладнання.

У цьому огляді — п’ятірка провідних українських виробників, які пропонують якісні рішення для приватних територій, житлових комплексів, парків та громадських просторів.

1. KIDIGO — оптимальне поєднання якості, ціни та дизайну

Серед українських виробників особливу увагу варто звернути на kidigo.ua — компанію, яка вже понад 12 років спеціалізується на створенні дитячих ігрових та спортивних майданчиків.

Чому обирають KIDIGO:

  • Якість — використання сертифікованих матеріалів, відповідність європейським стандартам безпеки

  • Досвід та професіоналізм — понад десятиліття на ринку та команда експертів

  • Індивідуальний підхід — рішення під конкретний бюджет і запити клієнта

Асортимент:

  • дитячі ігрові майданчики та комплекси

  • спортивні комплекси

  • комплекси для дачі

  • м’які модулі

  • дитячі лабіринти

  • батути, скеледроми

  • товари для саду та вулиці

Для кого підходить:

  • житлові комплекси та ОСББ

  • парки та громадські простори

  • приватні двори

  • інклюзивні простори для дітей з ОВЗ

KIDIGO пропонує комплексний підхід: від проєктування до встановлення. Особливою популярністю користуються дерев’яні майданчики — екологічні, безпечні та естетично привабливі.

2. БруСтайл — акцент на спортивному обладнанні

Компанія працює з 2007 року та має власне виробництво. Основний фокус — спортивні комплекси та тренажери.

Переваги:

  • великий вибір спортивного обладнання

  • виробництво тренажерів для реабілітації

  • облаштування об’єктів «під ключ»

Особливість:

Хоча компанія виготовляє дитячі майданчики, її сильна сторона — саме спортивна інфраструктура. Вартість продукції зазвичай вище середньої.

3. Інтер Атлетика — масштаб і міжнародний досвід

Один із найстаріших гравців ринку (з 1993 року), що пропонує повний цикл послуг.

Що пропонують:

  • дитячі та спортивні майданчики

  • покриття та інфраструктуру

  • експорт продукції у понад 20 країн

Плюси:

  • масштабні проєкти

  • комплексні рішення

  • міжнародні стандарти

4. Creative Play — сучасний підхід і гнучкість

Компанія активно розвивається з 2008 року та орієнтована як на приватних клієнтів, так і на державні замовлення.

Переваги:

  • сучасний дизайн

  • широка географія роботи

  • гнучкість у реалізації проєктів

5. Хеппі Парк — локальний виробник з індивідуальними рішеннями

Компанія з Тернополя, яка пропонує широкий спектр обладнання для благоустрою.

Асортимент:

  • гойдалки, каруселі, гірки

  • пісочниці, будиночки

  • workout-зони

  • елементи благоустрою

Особливість:

Індивідуальні проєкти та якісне виконання, однак ціна часто включає додаткову маркетингову складову.

Український ринок дитячих майданчиків пропонує широкий вибір виробників — від вузькоспеціалізованих до комплексних постачальників. Якщо вам важливе оптимальне співвідношення ціни, якості та сервісу, варто звернути увагу саме на kidigo.ua.

Правильно облаштований дитячий майданчик — це не витрати, а інвестиція у розвиток, безпеку та щасливе дитинство.

