У Тернополі підліток на електросамокаті зіткнувся з авто

5 травня у Тернополі поблизу дамби міського ставу сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Citroën та електросамоката. Про це повідомили у патрульній поліції області.

За попередньою інформацією правоохоронців, електросамокатом керував 15-річний хлопець. Унаслідок зіткнення він отримав травми та був госпіталізований до медичного закладу.

На місці події працювали слідчі, які встановлюють усі обставини аварії. Деталі дорожньо-транспортної пригоди та ступінь вини учасників з’ясовуються.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв і користувачів електросамокатів бути уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху, адже нехтування безпекою може призвести до серйозних наслідків.

