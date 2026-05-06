Унікальні артефакти XIX століття поповнили музей у Шумську

Фонди Шумського краєзнавчого музею поповнилися цінними експонатами, які мають значну історичну та культурну вагу для регіону. Нові надходження передав місцевий житель Євсевій Костюк.

До музейної колекції увійшли предмети церковного начиння, яким понад сто років. Серед них — старовинна рамка від спускної ікони, підвісна лампадка для свічок, а також невеликі міхи для роздування жару, що використовувалися у богослужбових практиках.

Особливу цінність становить Метрична книга римо-католицької церкви за 1861 рік. Такі документи є важливим джерелом для дослідження історії родин, демографічних процесів та духовного життя громади.

У музеї зазначають, що передані речі є не лише унікальними артефактами, а й важливими свідками історії краю. Вони допоможуть глибше дослідити минуле та зберегти пам’ять про нього для наступних поколінь.

Працівники музею подякували дарувальнику за небайдужість, довіру та внесок у збереження культурної спадщини Шумщини.