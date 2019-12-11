12:54 | 11.12.2019
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У Верховній Раді нардеп з Тернополя Андрій Богданець побився зі “свободівцями” (відео)

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Інцидент стався після засідання аграрного комітету.

У Верховній Раді після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між “свободівцями” та депутатами від “Слуги народу”. Зокрема, перепало нардепу з Тернополя Андрію Богданцю.

На засіданні розглядалися правки до законопроєкт щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні. Що саме призвело до бійки, наразі невідомо, але представники націоналістичної “Свободи” Едуард Леонів та Ігор Мірошниченко, які були на засіданні в якості представників громадськості, почали битися зі “слугами народу”. 

Пізніше Мірошниченко написав у Facebook, що про закон щодо ринку землі на засіданні доповідав “якийсь ноунейм, а за його спиною – писки представників латифундій та транснаціональних корпорацій”.

“Свободівець” передав “привіт” очільникові Офісу президента Андрію Богдану і заявив, що “триматиме оборону українських інтересів”. 

Нагадаємо,  Верховна Рада під час засідання 13 листопада ухвалила у першому читанні депутатський законопроєкт 2178-10, який запроваджуватиме ринок землі в Україні. За відповідне рішення проголосували 240 депутатів. Серед них 227 голосів дали депутати від “Слуги народу” та 13 позафракційних. 

Передбачається, що ринок землі запрацює від 1 жовтня 2020 року. Саме тоді буде скасований мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Законопроєкт також чітко внормовує перелік тих, хто може набувати права власності на землю – громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку протягом року. 

Відео Якобчук Андрій

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