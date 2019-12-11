Тернополянин Назар Хамуляк п’ятий рік потерпає від Івано-Франківського міськвідділу державної виконавчої служби

разом із армією моїх фантастичних друзів, де є чітко описані помилки та зобов’язання до їх усунення. А також практичними діями самого ж вашого структурного підрозділу та тодішнього керівництва Державного департаменту виконавчої служби за результатам перевірки котрого по даному виконавчому провадженні, з урахуванням наявних матеріалів справи останній прийняв дійсно ВОЛЬОВЕ ТА ЯК ВИЯВИЛОСЬ ДУЖЕ ВІРНЕ РІШЕННЯ, рішення задля сприяння неупередженості, ефективному, своєчасному і в повному обсязі виконання рішення суду! Повторюсь копії справи виконавчого провадження, судові рішення, записи розмов, конкретно вказані прізвища керівників та державних виконавців і їх проведену «роботу», котрі більшою чи меншою мірою були дотичні до даного виконавчого провадження в котрому всі разом за 5 років «роботи» напрацювали на цілий НУЛЬ, я уже відправив вам особисто поштою і маю надію ви їх отримали.





також обіцяв цьому посприяти, до слова бажаю успіху, мудрості президенту, вірних рішень задля моєї України у сьогоднішній надважливій зустрічі трьох держав і країни агресора) задля встановлення ВСІХ обставин та встановити усіх винних осіб, які порушували конституцію України, нехтували вимогами закону України «про виконавче провадження», а також надавали боржнику можливість уникнути відповідальності. Прошу допомогти вирішити питання про притягнення усіх посадових осіб , тих котрі зараз залишаються на посадах у Івано-Франківському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Івано-Франківській області, котрі були дотичні до даного виконавчого провадження, про котрих я детально описував у пунктах скарги, З ВИНИ ЯКИХ ВІДБУЛОСЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ, КОТРИХ Я ДУЖЕ ХОЧУ ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ!



