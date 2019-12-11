Тернополянин Назар Хамуляк п’ятий рік потерпає від Івано-Франківського міськвідділу державної виконавчої служби
Більше п’яти довгих, принизливих, виснажливих років життя тернополянина Назара Хамуляка та його сім’ї отримали від Івано-Франківського міського відділу виконавчої служби, поки що головного територіального управляння юстиції Івано-Франківської області.
- 5 років я день-у-день боровся за свою правду, за свою честь і гідність, за своє по праву! – пише на своїй сторінці у Фейсбуці Назар Хамуляк, звертаючись до нового Міністра юстиції Дениса Малюськи. – 5 років я бачив як вислів: «рішення є – виконання не обов’язкове», стало дійсністю!
5 років поневірянь, даремно витраченого часу, грошей та свого здоров’я!
Повна безвідповідальність, халатність, упередженість та протиправна бездіяльність під час виконання судового рішення у виконавчому провадженні № 36862996. Від державного виконавця Івано-Франківського міського відділу державної виконавчої служби головного територіально управління юстиції в Івано-Франківськів області, в період керівництва даним відділом Лавриновичем Ростиславом і не тільки ним, детально описано та підтверджено Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду, де чітко описані помилки та вказані зобов’язання до їх усунення, саме ті помилки, котрі я вам описував у листах звернення (на хвилинку їх як мінімум там 37)! Розгорнуту документацію по справі, копії справи виконавчого провадження, судові рішення, записи розмов, конкретно вказані прізвища керівників та державних виконавців і їх проведену «роботу», котрі більшою чи меншою мірою були дотичні до даного виконавчого провадження в котрому всі разом за 5 років «роботи» напрацювали на цілий НУЛЬ – відправив вам поштою, та маю надію ви їх вже отримали.
За 5 років імітації роботи у моєму виконавчому провадженні цілим відділом даної виконавчої служби, його державними виконавцями, керівниками…. за 5 років зроблено рівно нічого! Нічого задля практичного виконання рішення суду, а все що хоч трішки рухало дії у виконавчому провадженні, відбувалось виключно через мої титанічні зусилля, через чисельні скарги, котрі заставляли керівників та державних виконавців до вчинення хоч якихось дій. Сумно.
За цих довгих п’ять років мені не повернули жодної гривні, в користь держави було стягнуто також рівно НУЛЬ, тобто: собівартість витраченого паперу, часу, заробітної плати, численних надбавок, відпускних чи лікарняних керівників та виконавців, котрі фігурували за цих 5 років, в сотні разів перевищило фактичний план виконання рішення суду. ТИМ САМИМ БУЛО НАНЕСЕНО БІЛЬШОЇ ШКОДИ НІЖ КОРИСТІ ЯК МЕНІ ТАК І ДЛЯ ДЕРЖАВИ! І це при тому, тут увага, ЩО В ДАНОМУ ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ ВІД САМОГО ЙОГО ПОЧАТКУ з 2013 року БУЛО МАЙНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ВЕЛИКУ СУМУ ГРОШЕЙ! Як так можна взагалі «працювати»? На цьому можна просто вже ставити крапку і не продовжувати далі!!
Все це і не тільки … у вищезгаданому відділі також відбувалося і під керівництвом одного із керівників Івано-Франківського міського відділу виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Івано-Франківській області, котрий як мені стало відомо саме зараз намагається зайняти вже набагато вищу, впливовішу посаду – заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальника управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Можливо хтось скаже: «о, здивував, нічого нового, таке зараз майже повсюди» а ні, маю ствердну відповідь: «Є З ЧИМ ПРАКТИЧНО ПОРІВНЮВАТИ» – Хічій Андрій, котрому разом із своїм заступником Ковалем Юрієм та їхнім підвідомчим структурним підрозділом, міським відділом державної виконавчої служби з усіма керівниками та дійсно державними виконавцями, вдалося без жодних проблем привести до ладу стан справ у даному виконавчому провадженні, ЗРУШИТИ ЙОГО З МЕРТВОГО МІСЦЯ, вдалося виправити усі помилки допущені раніше, завершити недопрацювання та привести виконавче провадження в показове для інших!
Пане міністре, мої слова про усю протиправну бездіяльність Івано-Франківського міського відділу виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Івано-Франківській області детально описано та підтверджено Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду, котре мені допомагав виборювати мій першокласний юрист Марина Кузнєцова разом із армією моїх фантастичних друзів, де є чітко описані помилки та зобов’язання до їх усунення. А також практичними діями самого ж вашого структурного підрозділу та тодішнього керівництва Державного департаменту виконавчої служби за результатам перевірки котрого по даному виконавчому провадженні, з урахуванням наявних матеріалів справи останній прийняв дійсно ВОЛЬОВЕ ТА ЯК ВИЯВИЛОСЬ ДУЖЕ ВІРНЕ РІШЕННЯ, рішення задля сприяння неупередженості, ефективному, своєчасному і в повному обсязі виконання рішення суду! Повторюсь копії справи виконавчого провадження, судові рішення, записи розмов, конкретно вказані прізвища керівників та державних виконавців і їх проведену «роботу», котрі більшою чи меншою мірою були дотичні до даного виконавчого провадження в котрому всі разом за 5 років «роботи» напрацювали на цілий НУЛЬ, я уже відправив вам особисто поштою і маю надію ви їх отримали.
В даному дописі я виклав напевне 5% з того, що мені та моїй сім’ї довелось пережити, пройти у цій нелегкій боротьбі, котру мені нав’язав сам Івано-Франківський міський відділу виконавчої служби, відділ котрий створений за наші гроші саме для допомоги а не навпаки!
Дуже хотів особисто потрапити на співбесіду до претендента на посаду заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальника управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, та задати йому лише одне питання по суті: «чому не реалізовувалось, ба більше, навіть не було наміру в реалізації майнового забезпечення в даному виконавчому провадженні?»
Також дуже би хотів потрапити до вас пане міністре на особистий прийом громадян (під час зустрічі з президентом, пан Володимир Зеленський також обіцяв цьому посприяти, до слова бажаю успіху, мудрості президенту, вірних рішень задля моєї України у сьогоднішній надважливій зустрічі трьох держав і країни агресора) задля встановлення ВСІХ обставин та встановити усіх винних осіб, які порушували конституцію України, нехтували вимогами закону України «про виконавче провадження», а також надавали боржнику можливість уникнути відповідальності. Прошу допомогти вирішити питання про притягнення усіх посадових осіб , тих котрі зараз залишаються на посадах у Івано-Франківському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Івано-Франківській області, котрі були дотичні до даного виконавчого провадження, про котрих я детально описував у пунктах скарги, З ВИНИ ЯКИХ ВІДБУЛОСЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ, КОТРИХ Я ДУЖЕ ХОЧУ ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ!
Сподіваюся, що усі наведені мною факти у направленому розгорнутому листі, факти взяті до уваги структурним підрозділом міністерства юстиції України, а саме Державним департаментом виконавчої служби, факти закріпленні та визнанні Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду як протиправною бездіяльністю вище описаного мною відділу, Ви та члени конкурсної комісії візьмете до уваги на остаточному, надіюсь справедливо-відповідальному рішенні при обранні кандидатур на такі відповідальні посади, АДЖЕ ЛЮДИ ПРИЗНАЧЕНІ НА ЦІ ПОСАДИ БЕЗ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ КЕРУЮТЬ ЖИТТЯМИ, ТА ДОЛЯМИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ!