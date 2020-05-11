У відділенні онкогематології в Тернополі – десять дітей. Волонтери просять допомоги

В Тернопільському дитячому онкогематологічному відділенні зараз проходять лікування десятеро дітей віком від 9 місяців до 17 років.

Всі дітки отримують хіміотерапію, внаслідок якої дуже знижується імунітет, тому вони стають вразливими до різних інфекцій та грибків, падають показники крові, що є дуже небезпечним, велике навантаження отримує печінка та інші внутрішні органи, що призводить до інтоксикацій. Всі ці ускладнення потребують лікування, яке часто буває важчим, тривалішим та дороговартіснішим, ніж сама хіміотерапія.

Саме тому Міжнародний Благодійний Фонд “Живи” постійно допомагає закупляти медпрепарати, без яких неможливе повноцінне та ефективне лікування онкохворих дітей.

На рахунку зараз є 2938грн. На придбання необхідних медикаментів, за попередніми підрахунками, потрібно орієнтовно 16000грн.

❗Отже, потрібно ще 13000грн.❗

Допоможіть, будь ласка, оплатити ліки, а діткам наблизитися до одужання ❤

✅Карта Приватбанку – 5169330520463859

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Призначення платежу:

Благодійна допомога. ✅Р/р для юр.осіб і тих, в кого рахунки не в Приватбанку –

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