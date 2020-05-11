У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігається декілька скарбів ХІV – ХVІ століть

Зокрема, скарб монет із села Конюхів Козівського району, знайдений 20 квітня 1967 року. На сьогодні він нараховує 318 монет, що карбувалися в часи правління польських королів Владислава ІІ Ягайла, Казимира IV, Яна Обрахта, Александра Ягеллончика, Сигізмунда І, Сигізмунда ІІ Августа, Стефана Баторія, Сигізмунда ІІІ, а також імператорів Священної Римської імперії Фердинанда І, Максимиліана ІІ, Рудольфа ІІ та герцога Пруссії Альбрехта ІІ.

Найменший номінал монет даного скарбу – мідний денарій, найбільшими за номіналом є 3 срібних гроша міста Риги, виготовлені під час правління Стефана Баторія, та 6 штюберів князівства Юліха, Клеве і Берга (штюбер – білонна монета, 6 штюберів = 1/10 імперського таляра).

Серед монет скарбу є драйпелькери (німецька назва монети в півтора гроша), марієнгроші, півгроші, соліди, що були карбовані у різних містах Центральної Європи – Айнбеку, Брауншвейзі, Ганновері, Гданську, Гільдесгеймі, Герфорді, Геттінгені, Глогові, Ельбінгу, Лігніці, Нассау, Нортгаймі, Ризі, Свідниці, Торуні. Також до нього ввійшли декілька драйпелькерів архиєпископства Мінден та соліди Тевтонського ордену 1422 – 1441 років.

Таким чином, скарб хронологічно охоплює монети, карбовані протягом майже двох віків і є доказом того, що на територію сучасної Тернопільщини відбувалося активне проникнення монет країн Європи. Основною причиною цього було захоплення Галицької Русі Польщею, яке відбулося у середині ХIV ст. внаслідок переможного походу короля Казимира ІІІ на її терени. Відтоді наш край був зв’язаний єдиною монетною системою із Великим князівством Литовським та Польським королівством, які згодом об’єдналися в єдину державу – Річ Посполиту (1569 р.). Отже, в період Пізнього Середньовіччя населення краю користувалося монетами переважно іноземного виробництва, а місцеві галицькі монети, руські та львівські півгроші не були основною грошовою монетою обігу. У той же час недостатній розвиток товарного виробництва і панування натурального господарства спонукали заможних господарів приховувати якусь частину монет у вигляді скарбів.

На фото: срібні монети зі скарбу з с. Конюхів Козівського району Тернопільської області:

– Нум -8264. Пруссія. Альбрехт ІІ (1525 – 1568). Гріш 1532 р.

– Нум – 8293. Велике князівство Литовське. Сигізмунд Август. Півгріш литовський 154?р.

Олег Гаврилюк, завідувач відділу,

Віра Шумська, завідувачка сектору ТОКМ.