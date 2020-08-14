У закинутій будівлі знайшли 15-річну Ірину, яка зникла ще 6 серпня

Співробітники поліції розшукали 15-річну жительку села Котузів Теребовлянського району. Повідомляє Поліція Тернопільської області.

Дві з половиною доби тривали пошуки 15-річної Ірини Дзецюх. Поліцейським активно допомагали місцеві жителі. І сьогодні, 14 серпня, близько 13 години дівчину знайшли у закинутій будівлі села Котузів.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до співробітників Теребовлянського відділу поліції 12 серпня від батька.

Як встановили правоохоронці, чоловік самостійно виховує дівчину, мати померла декілька років тому. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад районної поліції, допомагали оперативники та ювенали з обласного управління. Повідомлення про зникнення дівчини були розміщені у засобах масової інформації, соціальних мережах. Небайдужими були й місцеві жителі, вони активно допомагали правоохоронцям. На щастя, дитину знайшли живою та неушкодженою. Наразі з нею працюють психологи та соціальні працівники.