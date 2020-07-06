У Зарваниці встановили хрест на куполі майбутньої Католицької академії

3 липня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулося освячення хреста, встановленого на куполі Католицької багатофункціональної навчально-освітньої академії. Чин освячення здійснили адміністратор малої базиліки Зарваницької Матері Божої о. м. Дмитро Квич, настоятель храму Перенесення мощей св. отця Миколая м. Тернопіль о. Любомир Зозуляк та сотрудник Марійського духовного центру о. Зиновій Пахолок. Будівництво академії розпочалося у 2019 році з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка та з ініціативи ректора Марійського духовного центру «Зарваниця» о. м. Володимира Фірмана.

Пригадуємо, що зводиться цей багатофункціональний центр з метою створити платформу, де б зацікавлена, ініціативна молодь могла отримувати нові знання, натхнення для розвитку свого краю. Тут організовуватимуться формаційні вишколи, Школа молодого лідера, курси для катехітів, реколекції для різних молодіжних організацій, проводитимуться зустрічі з відомими духовними лідерами.

Також у приміщеннях академії відбуватимуться зустрічі з провідними спеціалістами, які ознайомлюватимуть з новими методами виробництва продукції, аграрним туризмом, сільськогосподарським менеджментом, кооперуванням, соціальним підприємництвом. Окремо планується організувати курси для військовослужбовців та учасників бойових дій, що дати їм можливість працевлаштовуватися в сільськогосподарській сфері.

Мета цього закладу – навчити зацікавлених осіб створювати свої прибуткові проекти. Адже розвиток соціального підприємництва та малого бізнесу допоможе вирішити проблеми економічного розвитку та матеріального забезпечення українців.

https://zarvanytsya.org/