10:32 | 6.07.2020
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Ліквідація наслідків підтоплень на Тернопільщині триває

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Впродовж минулої доби рятувальники відкачали з підтоплених дворів та угідь понад 1800 м.куб. води. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Зокрема із 2 колодязів, 3 житлових та 2 господарських споруд, з 2 підвалів та 18 присадибних ділянок. Для потреб місцевих мешканців привезли 5 тонн питної води.

25 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки продовжують надавати допомогу постраждалим від стихії.

Залишаються підтопленими 7 присадибних ділянок, 3 підвали, 9 колодязів та 22 га сільгоспугідь.

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