Учасникам війни на сході України дали земельні ділянки для будівництва в селі біля Тернополя

Крайньою в часі сесією Гаї-Шевченківської сільської ради Тернопільського району вирішено виділити шість земельних ділянок для будівництва учасникам антитерористичної операції на сході України.

Йдеться про земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд площею 7 сотих кожна на вулиці Козацька. Нещодавно щодо цієї території в сільській раді затвердили новий детальний план. Про це “Погляду” розповів Гаї-Шевченківський сільський голова Богдан Брич.

Землю отримали виключно жителі села Гаї-Шевченківські. Всього у сільську раду надійшло 13 заявок від претендентів на земельну ділянку для будівництва.

Нагадаємо, село Гаї-Шевченківські має намір приєднатися до сусідньої Байковецької об’єднаної територіальної громади. Принаймні депутатський корпус ОТГ розглянув та схвалив рішення про надання згоди на добровільне приєднання цього села. Найімовірніше, вибори відбудуться у 2018 році.