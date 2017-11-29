Чому в Байковецькій об’єднаній громаді відбулася позачергова сесія

Минулого понеділка, 27 листопада, відбулося засідання позачергової сесії Байковецької сільської ради. У її роботі взяли участь 16 депутатів із 20, які представляють різні території об’єднаної громади.

Ініціював сесію сільський голова Анатолій Кулик розпорядженням про скликання позачергової сесії щодо внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік.

Виникла гостра необхідність терміново внести змін в Програму підтримки дітей, сімей та молоді, учасників АТО, соціальний супровід людей похилого віку та інвалідів на 2017 рік доповнивши пунктом «учасникам бойових дій, що брали участь у проведенні антитерористичної операції та зареєстровані на території Байковецької сільської ради допомогу в розмірі 3000 грн (кожному) з нагоди відзначення Дня Збройних сил України», затвердити Положення та склад комісії з питань захисту прав дітей. З метою покращення здоров’я населення, сприяння підвищенню фізичної підготовки населення усіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних та дитячих майданчиків за місцем проживання, створення для мешканців громади умов комфортного дозвілля, зацікавлення громадян заняттям спортом, оздоровчим відпочинком прийнято рішення про співфінансування бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».

Під час засідання сесії депутати розглянули та підтримали зміни до сільського бюджету на 2017 рік, та інші питання, що є негайними для повноцінної життєдіяльності об’єднаної територіальної громади – Байковецької сільської ради.

За інформацією сайту Байковецької об’єднаної територіальної громади.