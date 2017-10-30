Учениця Тернопільської школи №17 виграла “срібло” Чемпіонату України!

Тернополянка Вероніка Кондратенко виграла “срібло” Чемпіонату України з жіночої боротьби (вагова категорія до 34 кілограмів).

Ці змагання вперше відбулися в Ужгороді. Змагання тривали серед хлопців та дівчат 14-15-річного віку. До слова, тернополянка Вероніка Кондратенко народилася у 2004 році – молодша за своїх суперників. Вона навчається у Тернопільській ЗОШ №17, а ще в дитячо-юнацькій спортивній школі №1 та в спортивному клубі імені Богдана Сцібайла “ГалТер’S”. Крім цього, Вероніка – бронзова призерка Чемпіонату Європи з жіночої боротьби U-15, який відбувся у травні цього року в Сербії.