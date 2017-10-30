Результати виборів в об’єднаних громадах Тернопільщини
З власних джерел “Погляду” стало відомо, які політичні сили проходять у місцеві ради об’єднаних територіальних громад Тернопільщини і скільки депутатів вони проводять за результатами вчорашніх виборів (попередні дані):
- Хоростківська міська об’єднана територіальна громада: голова – Степан Гладун (69.4%)
Блок Петра Порошенка – 7 депутатів
БЮТ – 4
Сомопоміч – 3
Українська Галицька Партія – 3
Аграрна партія – 3
Радикальна партія О. Ляшка – 2
Громадянська позиція -2
Народний фронт – 1
Укроп – 1
- Лановецька міська об’єднана територіальна громада: голова — Роман Казновецький (80.43%)
Блок Петра Порошенка – 8
Аграрна партія – 4
Радикальна партія О. Ляшка – 3
Рух “Справедливість” – 3
Самопоміч – 3
БЮТ – 3
Свобода – 2
- Зборівська міська об’єднана територіальна громада: голова — Руслан Максимів
Блок Петра Порошенка — 8,
Аграрна партія — 8,
Батьківщина — 5,
Самопоміч — 3,
Свобода — 2
- Саранчуківська сільська об’єднана територіальна громада: голова — Володимир Петровський (74.2%)
БПП – 6
Справедливість – 2
Самовисуванці – 3
Свобода – 1.