Результати виборів в об’єднаних громадах Тернопільщини

З власних джерел “Погляду” стало відомо, які політичні сили проходять у місцеві ради об’єднаних територіальних громад Тернопільщини і скільки депутатів вони проводять за результатами вчорашніх виборів (попередні дані):

Хоростківська міська об’єднана територіальна громада: голова – Степан Гладун (69.4%)

Блок Петра Порошенка – 7 депутатів

БЮТ – 4

Сомопоміч – 3

Українська Галицька Партія – 3

Аграрна партія – 3

Радикальна партія О. Ляшка – 2

Громадянська позиція -2

Народний фронт – 1

Укроп – 1

Лановецька міська об’єднана територіальна громада: голова — Роман Казновецький (80.43%)

Блок Петра Порошенка – 8

Аграрна партія – 4

Радикальна партія О. Ляшка – 3

Рух “Справедливість” – 3

Самопоміч – 3

БЮТ – 3

Свобода – 2

Зборівська міська об’єднана територіальна громада: голова — Руслан Максимів

Блок Петра Порошенка — 8,

Аграрна партія — 8,

Батьківщина — 5,

Самопоміч — 3,

Свобода — 2

Саранчуківська сільська об’єднана територіальна громада: голова — Володимир Петровський (74.2%)

БПП – 6

Справедливість – 2

Самовисуванці – 3

Свобода – 1.