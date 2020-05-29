Загалом у лікарнях Тернополя – 8 хворих на COVID-19

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 29 травня перебуває 5 хворих на коронавірус. 2 з них – тернополяни. Ще 5 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 29 травня – 3 дітей з підтвердженим COVID-19 . Ще 5 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

🔹Станом на 10 годину 29 травня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 2 тернополян.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 102 людей. 87 тернополян одужало.

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