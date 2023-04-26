Уперше в Україні: юнаку з Тернополя провели операцію на мозку з пробудженням

Уперше в Україні дитині провели операцію на мозку з пробудженням, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Пацієнт із восьми років страждав від сильних епілептичних нападів. Судоми викликає пухлина в мозку. Спровокувати напад може фізична активність чи просто прояв емоцій, як сміх чи сльози. Останнім часом хлопцю також було важко говорити й запам’ятовувати, бо пухлина виросла. Через це був ризик параліч правої половини тіла чи навіть смерті.