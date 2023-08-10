19:07 | 10.08.2023
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В 22 житлових будинках Тернополя проведуть ремонтні роботи на умовах співфінансування

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9 серпня на засіданні виконавчого комітету міської ради внесено зміни в рішення виконавчого комітету від 24.05.2023 № 561 «Про затвердження титульного списку ремонту житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік».

Рішення прийнято з метою виконання та оплати робіт з ремонту житлового фонду на умовах співфінансування за рахунок видатків спеціального фонду місцевого бюджету.

Загалом у Тернополі до проведення ремонтів у житловому фонді на умовах співфінансування долучилися 22 житлових багатоквартирних будинки.

Відповідно до затвердженого титульного списку, проводитимуться ремонти покрівель, ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт ліфтів тощо.

Нагадаємо, що у  багатоквартирних будинках Тернополя на умовах співфінансування можна провести ремонт житлового фонду. Детальніше ознайомитися з можливостями можна тут.

Перелік вулиць, на яких заплановано проводити ремонтні роботи тут.

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