В 22 житлових будинках Тернополя проведуть ремонтні роботи на умовах співфінансування

9 серпня на засіданні виконавчого комітету міської ради внесено зміни в рішення виконавчого комітету від 24.05.2023 № 561 «Про затвердження титульного списку ремонту житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік».

Рішення прийнято з метою виконання та оплати робіт з ремонту житлового фонду на умовах співфінансування за рахунок видатків спеціального фонду місцевого бюджету.

Загалом у Тернополі до проведення ремонтів у житловому фонді на умовах співфінансування долучилися 22 житлових багатоквартирних будинки.

Відповідно до затвердженого титульного списку, проводитимуться ремонти покрівель, ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт ліфтів тощо.

Нагадаємо, що у багатоквартирних будинках Тернополя на умовах співфінансування можна провести ремонт житлового фонду. Детальніше ознайомитися з можливостями можна тут.

Перелік вулиць, на яких заплановано проводити ремонтні роботи тут.