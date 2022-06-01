В ефірі українських та світових телеканалів покажуть благодійне шоу «Я з тобою», яке знімали у Тернополі

1 червня о 21:00 год. в ефірі українських та світових телеканалів відбудеться трансляція благодійного шоу «Я з тобою». Це мультижанрова вистава, яку створила компанія «The Hands Production» з метою привернення уваги світової спільноти до потреб українських дітей, які постраждали від повномасштабної війни російської федерації проти України.

Відзняте шоу у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Т. Шевченка за участю всесвітньо відомих українських виконавців, що включає циркове мистецтво, музику та хореографію.

Під час трансляції діятиме проста і зрозуміла система донатів: кожен глядач матиме змогу внести кошти на підтримку українських дітей.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на:

закупівлю ліків та медичного обладнання для дитячих лікарень, надання допомоги хворим дітям та дітям, які отримали поранення на війні;

задоволення гуманітарних потреб дітей із дитячих будинків та шкіл-інтернатів, які базуються в регіонах, які найбільше постраждали від війни (Харківська, Київська, Донецька, Запорізька, Луганська області);

фінансування літніх розважально-оздоровчих заходів для українських дітей, які постраждали від війни.

Запис шоу транслюватиметься на українських каналах: СТБ, ТРК Україна, Новий канал, Суспільне. Культура. Усі охочі зможуть доєднатися до онлайн-трансляції та у простий спосіб пожертвувати кошти для потреб української малечі.

Перегляд вистави також буде доступний у записі на платформах Megogo, OLL TV та YouTube протягом усього літа. Разом з записом буде працювати і збір коштів.

Ознайомитися із програмою шоу, знайти перелік артистів із описом їхніх жанрів, та сенсовий бріф для відеосюжетів можна за посиланням: https://bit.ly/3yBFfTb.

Більше інформації про проєкт «Я з тобою» тут: https://iamwithu.com.ua/golovna-eng/.