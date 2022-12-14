В ОСВІТНІХ ХАБАХ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ТА ВОЛИНІ НАВЧАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 31 РОБОЧІЙ ТА IT-ПРОФЕСІЯМ

Освітні Хаби Тернопільщини та Волині, які входять до Мережі Українських Освітніх Хабів, пропонують внутрішньо-переміщеним особам опанувати актуальних 28 робочих та 3 IT професії.

«Понад 40 осіб першого потоку учасників за спеціальностями: перукар, манікюрник та візажист вже завершили навчання і отримали сертифікати – це навчання відбулось на базі Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму. А зараз розпочав навчання наступний потік, в якому вже понад 100 внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають у Тернопільський області. А на Волині внутрішньо-переміщені особи у партнерстві з Технічним фаховим коледжом успішно завершили навчання за спеціальністю флорист-декоратор» – повідомив заступник Міністра освіти і науки України Олександр Костюченко.

На даний момент в рамках Освітнього Хабу Тернопільщини також триває навчання операторів з обробки інформації на базі Тернопільського фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, а Освітній Хаб Волині з нового року запроваджує навчання електриків, що наразі є вкрай актуальною професією, зважаючи на ситуацію в енергетичній сфері країни.

«Також понад 1 000 мешканців цих двох областей завершують навчання актуальним наразі IT-спеціальностям: дизайнер, веб-дизайнер та розробник сайтів, за програмами провідної IT-школи України «IT STEP» – сказав директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков:.

Мережа Освітніх Хабів реалізується Міністерством освіти і науки України, Інститутом модернізації змісту освіти та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти в межах проєкту «Трамплін до рівності», що імплементується Фондом ООН у галузі народонаселення, UNFPA у партнерстві з Офісом Віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та БО «Бітрут Академія» за фінансової підтримки Швеції.







