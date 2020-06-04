Священника, який п’яним травмував семеро осіб, спочатку звільнили від покарання, а тепер таки посадили за грати

У Тернополі колегія суддів переглянула вирок священнослужителю, винуватця аварії, в якій травмовано семеро осіб. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора на вирок Заліщицького районного суду від 28 лютого 2020 року Василеві П.

Як встановлено місцевим судом, пізно ввечері 20 липня 2019 року 39-річний Василь П., у стані алкогольного сп’яніння керуючи автомобілем “Рено Логан”, рухався автодорогою від м. Заліщики у напрямку м. Тернопіль. Під час руху був недостатньої уважним та не стежив за дорожньою обстановкою. Змінюючи напрямок руху, перетнув суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з мікроавтобусом “Рено Трафік”. Внаслідок аварії водій та шестеро пасажирів мікроавтобусу отримали різного роду тілесні ушкодження.

Такі дії водія судом кваліфіковано за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Останнє покарання застосовується до засудженого вже після відбуття ним основного.

Оскільки Василь П. щиро розкаявся та повністю визнав свою вину, виховує шістьох дітей, є священнослужителем, місцевий суд застосував до нього ст. 75 КК України та звільнив від відбування основного покарання, встановивши один рік іспитового строку.

Також суд повністю задовільнив цивільні позови потерпілих пасажирів та стягнув із обвинуваченого на їх користь 418 тис. 76 грн матеріальної та моральної шкоди.

Не погодившись із таким рішенням, прокурор подав апеляційну скаргу і просив скасувати вирок суду і призначити Василеві П. покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами.

Розглянувши кримінальне провадження в межах апеляційної скарги, заслухавши доповідь судді, думку прокурора і потерпілих, доводи засудженого та його захисника, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що суд першої інстанції недостатньо врахував фактичні обставини кримінального провадження, зокрема, що від злочину потерпіло семеро осіб, двоє з яких — діти, а ДТП скоїв у стані алкогольного сп’яніння, тобто вчинив тяжкий злочин за обтяжуючих обставин. Моральну та матеріальну шкоду не відшкодував. Не врахована судом і думка потерпілих, які просили призначити Василеві П. максимальне покарання з позбавленням волі.

Зважаючи на ці обставини, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити частково. Вирок Заліщицького районного суду слід скасувати та ухвалити новий вирок, яким Василеві П. призначити покарання у виді 3-ох років позбавлення волі з позбавлення права 3 роки керувати транспортними засобами. Врешті вирок залишити без змін.