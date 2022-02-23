В селі біля Тернополя, де мешкає 800 людей, роками не було дитсадка
В селі Слобідка Тернопільського району, де живе майже 800 людей, до цього року не було дитячого садочка.
Весь цей час батьки були змушені возити дітей у сусідні села за 5-10 кілометрів або сидіти з ними вдома.
Будівництво дитсадка в Слобідці розпочали ще у 2008 році, проте через брак коштів призупинили. На щастя, нещодавно роботи змогли відновити.
Його збудували в межах програми «Велике будівництво». Сьогодні у Тернопільській області триває будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 5 шкіл, 5 садочків і 4 об’єктів спорту, а також цьогоріч буде відремонтовано 280 км місцевих, комунальних і державних доріг.
Джерело: Тернопільська ОДА