В селі біля Тернополя, де мешкає 800 людей, роками не було дитсадка

В селі Слобідка Тернопільського району, де живе майже 800 людей, до цього року не було дитячого садочка.

Весь цей час батьки були змушені возити дітей у сусідні села за 5-10 кілометрів або сидіти з ними вдома.

Будівництво дитсадка в Слобідці розпочали ще у 2008 році, проте через брак коштів призупинили. На щастя, нещодавно роботи змогли відновити.

Його збудували в межах програми «Велике будівництво». Сьогодні у Тернопільській області триває будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 5 шкіл, 5 садочків і 4 об’єктів спорту, а також цьогоріч буде відремонтовано 280 км місцевих, комунальних і державних доріг.

Джерело: Тернопільська ОДА





















