Надзвичайний стан на Тернопільщині: які обмеження чекають після запровадження

Жодних блокпостів і без комендантської години. Обмеження після введення на Тернопільщині надзвичайного стану будуть мінімальними. Про це журналістам повідомили в ОДА під час брифінгу.

Керівництво міста та представники силових структур відзначають, що запровадження надзвичайного стану не надто вплине на життя краян. На Тернопільщині не створюватимуть блокпости та не вводитимуть комендантської години, адже зараз ситуація в області спокійна. Силові структури, підприємства, організації працюють у звичному режимі.

Особливий режим вводять насамперед для того, щоби попередити провокації чи диверсії. Задля цього поліція частіше перевірятиме транспорт та документи. Людей просять поставитися до цього з розумінням.

На період надзвичайного стану заборонять масові акції та страйки.

Тернопіль1