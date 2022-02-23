Дзеркальна дата: 22.02.2022 в Тернопільській області зафіксували весільний бум

22 лютого 2022 року – унікальна дзеркальна дата. Того дня на Тернопільщині вирішили одружитися 46 пар. Про це повідомляє Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

В нумерології число 2 уособлює любов, дружбу, гармонію, тож День шести двійок – вдалий для одруження. Крім того, такі збіги чисел в датах велика рідкість, тож більшість людей вважаюь, що такі дати здатні впливати на долю.

Зауважимо, що в День усіх закоханих, 14 лютого, на Тернопільщині одружилися в три рази менше пар – 14.