В Тернополі на пішоходному переході автомобіль збив неповнолітню

Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 липня в м. Тернопіль. Близько 20.00 годин водій автомобіля «Mersedes», проїжджаючи по вул. Коновальця здійснив наїзд на пішохода, 16-річну тернополянку.

Внаслідок аварії дівчина отримала травми різного ступеня важкості та була госпіталізована в Тернопільську клінічну обласну дитячу лікарню.

Варто зазначити, що потерпіла, на момент ДТП, перебувала на нерегульованому дорожньому переході, що поблизу маркету «Мандарин».