12:30 | 17.07.2023
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Новини Тернополя 

В Тернополі на пішоходному переході автомобіль збив неповнолітню

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 липня в м. Тернопіль. Близько 20.00 годин водій автомобіля «Mersedes», проїжджаючи по  вул. Коновальця здійснив наїзд на пішохода, 16-річну тернополянку.

Внаслідок аварії дівчина отримала травми різного ступеня важкості та була госпіталізована в Тернопільську клінічну обласну дитячу лікарню.

Варто зазначити, що потерпіла, на момент ДТП, перебувала на нерегульованому дорожньому переході, що поблизу маркету «Мандарин».

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