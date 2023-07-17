На Тернопільщині через ДТП сім’я з п’яти осіб опинилась в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 липня на автодорозі «Городище – Зарваниця – Бучач». Орієнтовно о 13.00 годин, поблизу с. Переволока Бучацької територіальної громади не розминулись автомобілі «ВАЗ-2109» та «Volkswagen Passat».

Внаслідок аварії травмувались водій та четверо пасажирів «дев’ятки»: батьки та троє неповнолітніх дітей 10, 8 та 5 років.

Всіх потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізовано в Бучацьку міську лікарню.